Sánchez aplaza su acto en Granada tras el positivo en coronavirus de Juan Espadas

Europa Press News via Getty Images

El líder del PSOE-A ha revelado este viernes por la noche que suspendía su agenda del fin de semana, después de que diera positivo en una prueba. “Un familiar ha dado positivo por COVID y me he realizado el test resultando también positivo, aunque totalmente asintomático. Me encuentro bien y seguiré trabajando en casa”, ha señalado en redes sociales.