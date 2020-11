Sánchez, Bildu y España

Pool via Getty Images

Resulta una zafiedad aprobar los Presupuestos a costa de bajar el telón sobre las 853 víctimas del terrorismo etarra y sus familias. Sánchez no puede normalizar como actor político a Otegi y a los suyos solo porque quiera sus votos para seguir en La Moncloa. Pero lo peor de todo es que muy pocos de los llamados ‘barones’ socialistas han levantado la mano en público para decirle a su líder que ya basta.

Sin embargo, esta vez Sánchez ya no tiene excusas. Entre claudicar ante Bildu o perder los Presupuestos, puede elegir el acuerdo con otras fuerzas parlamentarias. Entre insuflar aire a los herederos del horror o ceder al chantaje del independentismo y el populismo, puede escoger la moderación. Entre otorgar mando en plaza a Otegi o mantener el país a la deriva, puede optar por negociar con Ciudadanos.

Habrá tiempo de disputar la alternativa a este ‘Gobierno Frankenstein’, pero hoy lo urgente es demostrar sentido de Estado, porque tras el COVID llegará el reto de la recesión económica y de la transformación social. No queremos, como parecen pretender otros, cruzarnos de brazos y esperar a que España se hunda para después levantarla a duras penas.

Sánchez puede actuar buscando el bienestar de todos los españoles o el suyo propio. Ciudadanos no va a levantarse de la mesa hasta el final, pero el tiempo se acaba. Como presidente, está a tiempo de hacer lo correcto si quiere, pero esta vez no podrá decir que no tuvo otra alternativa.