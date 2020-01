Casado amenaza con denunciar a Sánchez por prevaricación si Torra sigue en el cargo

Y con tales afirmaciones, ha salido a la palestra un muy diferente candidato a la presidencia del que se ha escuchado a primera hora de la mañana. Atrás ha quedado ese tono pausado y conciliador, Sánchez ha respondido con la misma postura desafiante. “Acabó 2019 y el giro a la moderación del señor Casado. Toca afeitarse la barba”, le ha respondido, elevando incluso el tono al ser cuestionado por llevar su intervención preparada. “Es que llevan 15 meses repitiendo lo mismo, permítanme que me lo prepare”.

Y con la réplica del líder del PP, Pablo Casado , volvió la versión más agresiva del Congreso, a cuyos diputados ha tenido que llamar la atención la presidencia de la Cámara, Meritxell Batet, en más de una ocasión. Porque si el candidato a la presidencia, Pedro Sánchez, había buscado un tono conciliador durante la exposición de su programa , el popular ha saltado al ring recuperando su estilo más ’felón’. En solo cuatro minutos de discurso Casado ha tenido tiempo de pedirle a Sánchez que envíe el requerimiento del 155 a Quim Torra tras la resolución de la Junta Electoral Central o de advertirle incluso de que si no actúa su partido actuará contra el líder socialista tratando de que sea condenado por prevaricación. Hay más: ese tiempo le ha bastado para acusar a Sánchez de pactar con “los que atentan contra España” y de degradar al país “al nivel de una autonomía”.

Previamente Casado había tirado de hemeroteca y le había preguntado si “duerme bien”, haciendo referencia a aquella declaración que hizo el líder socialista en campaña aludiendo a los motivos por los que, tras el 28-A, no llegó a un acuerdo de coalición con Unidas Podemos. ”¿Ha conseguido conciliar el sueño después del espectáculo bochornoso que dieron sus socios de investidura?”, ha proseguido desafiante, para añadir: “Parece que a usted le interesa el género de lo onírico, y nos trae un Gobierno de pesadilla. Sobre todo, para todos los españoles que viven en Cataluña. Pero no va a suceder lo que sueña, sino lo que teme”.

Así, Casado augura que esta investidura será el “epitafio” de Pedro Sánchez y le recuerda que es su “quinta investidura”. “De la anterior a esta ha perdido tres escaños y 800.000 votos y el presidir un partido constitucionalista y la decencia de no mentir impúdicamente”.

No sin cierto retintín, el líder del PP ha avanzado que está dispuesto a apoyar al PRC “si el PSOE rompe su acuerdo de Gobierno en Cantabria por votar la formación regionalista en contra de la investidura del candidato socialista, Pedro Sánchez”. Casado ha recordado que el PRC fue el ‘único apoyo’ de Sánchez en la investidura fallida de julio y se ha situado como alternativa a los socialistas para garantizar un gobierno en Cantabria.

A continuación, ha seguido en el mismo tono desafiante, para preguntarte si va a permitir “tener un presidente autonómico en absoluta rebeldía contra el Estado” -en referencia a Quim Torra- “Si lo permite, estará cometiendo prevaricación”, ha advertido Casado. También le ha anunciado que en ese caso, el PP actuará contra él, “al igual que hará contra Torra”. “Si Torra no acata la decisión de la JEC (Junta Electoral Central), debería poner en marcha inmediatamente el artículo 155”, ha exigido el líder popular, al tiempo que le ha garantizado que podrá contar con los senadores del PP para ponerlo en marcha, independientemente de lo que ocurra en la investidura. “La búsqueda de gobierno a cualquier precio se paga muy cara. Es mejor perder las elecciones que perder el alma... Esas palabras son de un socialista, Múgica”, le ha reprochado Casado, provocando que la bancada ‘popular’ se levante y le aplauda durante un par de minutos.

A todo esto ha respondido Sánchez respaldándose en su victoria electoral. “Se le ha olvidado usted, señor Casado, que el PSOE ganó las elecciones, y las perdió el PP. Se haría un favor si comienza a asumirlo, si sube a esta tribuna y dice: ‘Hola, soy Pablo Casado y he perdido cinco elecciones en un año’. Se lo digo con el máximo respeto, porque entonces empezaría a entenderlo. Usted no se ha conformado con bloquear la formación de Gobierno, cuando ha visto que los votos no le bastaban, ustedes y la ultraderecha han usado todas las artimañas jurídicas y extrajurídicas para tratar de boicotear la formación del Gobierno”. Y añade: “No se va a salir con la suya, porque las maniobras, además de torticeras, son tramposas”.

Y ha seguido Sánchez argumentando cómo ha conseguido los apoyos: “Hay quienes también han optado por abstenerse para impedir avanzar. No forman parte del Gobierno, como ERC, de la que quiero agradecer su actitud. El pacto se ha hecho público”. Y ha añadido: “Su propuesta es no a todo, impedir que se forme Gobierno. Vayamos al meollo de la cuestión, que es lo importante: ¿por qué no quieren que se forme Gobierne? Cada uno tiene sus motivos, pero hay una respuesta que define la actitud de todos, desde Vox a la CUP, desde el PP a JxCat, todos piensan que cuanto peor, mejor”.

El candidato socialista también ha aprovechado su intervención para recordar al PP y Cs que la abstención de ERC no sería un problema si se abstuvieran: “Si el panorama es tan terrible, ¿por qué no se abstienen? Bastarían solo 13 abstenciones patrióticas y no sería relevante la abstención de ERC en ese caso”.

Otro de los puntos ‘calientes’ del cara a cara Casado- Sánchez ha sido el referido a ETA. El popular ha sentenciado que España “se queda sin socialismo constitucionalista”. “Hoy es un día aciago para España. Pacta usted con los herederos de ETA, pacta con quienes cuestionan el Estado, pacta con quienes nos empobrecerá”. “Llevará de nuevo a nuestro país al conflicto interno y a la irrelevancia internacional”, ha criticado.