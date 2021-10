Sánchez se defiende de las acusaciones catastrofistas de Casado sobre la economía: "Me veo obligado a corregirle"

Sánchez, a Casado: “Me veo obligado a corregirle públicamente. España no está en bancarrota. España crece y tiene una prima de riesgo baja. No sé a dónde le llevará su oposición, pero no haga declaraciones que, además de ser falsas, contravienen el interés de España” pic.twitter.com/TpDO7muSvC