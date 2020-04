Sánchez vs. Casado: una relación de hielo política y personalmente

“El presidente del Gobierno va a iniciar esta semana las citas para empezar a trabajar en el gran acuerdo de país para la reconstrucción social y económica. Les anuncio que empezará estas entrevistas con el señor Casado este próximo jueves”. Mediodía del pasado martes, palabras de la portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, en La Moncloa tras el Consejo de Ministros. Con millones de personas enganchadas a sus pantallas, móviles y radios a la información sobre el COVID-19.

Travelling al número 13 de la calle Génova en Madrid. Pablo Casado y los suyos no dan crédito. No han recibido ninguna llamada desde el palacio presidencial y no tienen cerrada ninguna fecha. Ningún contacto, ningún mensaje. El popular había dicho que iría a la reunión con Sánchez días antes, pero le sienta a cuerno quemado. La indignación se extiende entre los suyos: esto no se puede hacer así con el principal partido de la oposición y la única formación, junto al PSOE, que ha gobernado durante los cuarenta años de democracia. Al final tras días de negociaciones y plantones hay fecha: este lunes a las 11 por videoconferencia.

No es ningún secreto que Pedro Sánchez y Pablo Casado no tienen afinidad política ni personal. Las relaciones era hasta ahora “cordiales”, como señalaban los dos, pero nunca hubo fondo. Este momento es en el que queda más patente esa lejanía, justo cuando el país vive sus peores momentos en décadas y cuando precisamente los españoles reclaman con más fuerza que vayan de la mano (el 91,4% de los ciudadanos cree que debería haber grandes acuerdos y el 87,8% entiende que los partidos deberían apoyar al Gobierno y dejar las críticas para más adelante, según el CIS).