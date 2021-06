Ni 'duis' ni porras: una nueva etapa sin el final escrito

España y Cataluña abren una nueva etapa desde este martes. Y lo hacen a través de la decisión política más arriesgada de Pedro Sánchez. El Consejo de Ministros da este martes luz verde a los indultos de los presos independentistas, con un Gobierno convencido de que hay que intentar ese reencuentro y desconociendo cómo será la respuesta final del independentismo y de las urnas en toda España en el ciclo electoral que culminará en 2023.

A pecho descubierto anunciaba el propio Pedro Sánchez en el Gran Teatro del Liceu en Barcelona este lunes. Entre aplausos, gritos de amnistía y ausencia. Ha querido dar la cara ante todos para explicar sus argumentos y hacer, sobre todo, una llamada al “futuro”. Porque el jefe del Ejecutivo piensa a largo plazo, cree que se abre una nueva etapa desde esta martes, que lo que se ha hecho hasta ahora no ha servido. “No hay que esperar un momento más propicio”, piensa el socialista.

Los indultos no tendrán un efecto inmediato, pero son una señal para el reencuentro, para que las dos partes de Cataluña y el resto de España se miren. Es un mensaje de concordia y de perdón (que escocerá a muchos también). El Gobierno quiere dejar claro que por él no se va a fallar esta vez, que no se puede vivir del enfrentamiento. Esta tesis lejos de la polarización no tuvo eco durante años en Cataluña, donde los extremos se han retroalimentado. Pero ha pasado una dura década para todos, con declaraciones unilaterales, cárcel, imágenes de violencia durante el 1-O. Ese día fue el más triste del país de la historia reciente.