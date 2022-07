Sánchez confía en agotar la legislatura junto a UP y cree que una ruptura de la coalición frenaría las opciones electorales de la izquierda

Europa Press News via Getty Images

Hasta el final y juntos. Pedro Sánchez confía en que la coalición PSOE-Unidas Podemos agotará la legislatura y, una vez más, ha vuelto a rechazar cualquier opción de adelanto electoral. El presidente del Gobierno cree los socios se mantendrán unidos en el Ejecutivo y no solo eso; además lo ve necesario, porque una ruptura de los socios mermaría las opciones de la izquierda de cara a las elecciones de 2023, ha apuntado.

La prioridad no es llegar juntos porque sí, sino porque el Gobierno debe ser fuerte y con una mayoría parlamentaria suficiente que dé respuesta a los problemas con proyectos legislativos como los 150 que se han aprobado ya desde 2019 o los dos presupuestos consecutivos que han pasado el filtro del Parlamento. Sánchez está convencido de que su Gobierno logrará que se apruebe también el proyecto de ley presupuestario para 2023.

En la charla informal, Sánchez ha ratificado su buena relación con la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. De su nuevo proyecto político, ‘Sumar’, no alberga duda alguna de que llegará a las próximas elecciones generales, si bien la política gallega ya ha apuntado que no estarán en las municipales y autonómicas porque no “llegan” a tiempo. Sobre esta plataforma, el presidente cree que Podemos está viendo como encajan las piezas y determinar las cuotas de poder, añade EFE.