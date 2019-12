Sánchez congela la subida de las pensiones y el SMI hasta que haya nuevo Gobierno

La reacción de Pablo Casado no ha tardado en llegar. Ha hecho unas declaraciones ante los periodistas señalando que es “inadmisible” que Sánchez no cumpla su promesa.

En concreto, sobre las pensiones, Celaá ha explicado que únicamente se hará una única revalorización del 0,9% “en el momento preciso” y no dos, una del 0,25%, y otra con el 0,65% restante, por el gasto que supone, no solo de coste, sino de infraestructura logística.

Están recuperando poder adquisitivo

La ministra portavoz ha recordado que las pensiones están recuperando poder adquisitivo gracias a la subida del 1,6% que se aprobó para 2019 y ha dejado claro que la subida del 0,9% tendrá carácter retroactivo al 1 de enero de 2020 una vez se apruebe.

Celaá ha reconocido que tanto la subida de las pensiones como del salario mínimo tiene “mucho interés social” y ha asegurado que espera que haya una respuesta práctica en ambas materias en beneficio de la gente “muy pronto”.

“El compromiso del Gobierno fue la subida de las pensiones en relación con el IPC y este es el 0,9% y, en relación con el SMI, en nuestra propuesta electoral se incluye la subida de este al 60% del salario medio en España, como indica la carta social europea, en una legislatura”, ha dejado claro Celaá.

Conversación con agentes sociales y organizaciones

En esta línea, ha indicado que en 2020 el SMI se ajustará atendiendo a la conversación con agentes sociales, organizaciones sindicales y empresariales, y “redundará en el beneficio de la gente como en otras ocasiones”. Además, ha señalado que la subida del salario mínimo también se aplicará de manera retroactiva.

El Real Decreto aprobado este viernes también incluye la prórroga de la cláusula de salvaguarda de las pensiones, que permite a trabajadores despedidos antes de la reforma de agosto de 2011 acceder a una jubilación con las condiciones establecidas antes de la reforma y que afecta a unas 26.000 personas.

Tampoco hará balance del año

Este fin de año político no sólo se caracteriza por la congelación de estas propuestas. Sánchez ha decidido que no es momento de hacer el tradicional balance de año del presidente.

Celaá también ha hablado sobre esto. Y considera que en las actuales circunstancias, en medio de las negociaciones con ERC para la investidura, no era “procedente” que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, hiciera el tradicional balance del año tras el último Consejo de Ministros.

La comparecencia del presidente del Gobierno tras el último Consejo de Ministros del año es algo habitual desde la época de José Luis Rodríguez Zapatero y se ha hecho todos estos años a excepción de 2011, año en que Mariano Rajoy acababa de ser investido.

“Ha parecido que no era procedente comparecer habida cuenta de las circunstancias de fondo que concurren”, ha asegurado Celaá, que cree que “merece la pena esperar”.

No obstante, no considera Celaá que la decisión de Sánchez de no comparecer este viernes rompa “ninguna tradición” porque las circunstancias de cada año “no suelen ser idénticas”. “Estamos en medio de una negociación o conversación política con ERC y no ha acabado el partido”, ha resaltado.