Sánchez cree que la izquierda debe reflexionar sobre subir el gasto militar

Europa Press News via Getty Images

Europa Press News via Getty Images

Sánchez apuesta en una entrevista en La Vanguardia por situar “dentro de unos años” el presupuesto en Defensa en el 2 % del PIB, un presupuesto que sería para “disuadir, no para atacar” y que, en su opinión, puede generar oportunidades económicas en el ámbito de la industria. Es la exigencia que lleva años haciendo la locomotora de la Alianza, EEUU, aunque España hasta ahora siempre había defendido que hay otras maneras de comprometerse con la organización, como el envío de efectivos a misiones. Ahora, la guerra de Ucrania ha cambiado los discursos y ha hecho forzoso el aumento de medios, defiende la parte socialista del Gobierno.

El jefe del Ejecutivo respalda, no obstante, la autonomía política de Unidas Podemos para tomar sus decisiones y precisa que lo único que espera de su socio de Gobierno es “acierto”. En este sentido, cree que será bueno para el país que haya un espacio articulado alrededor de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz , impulsora de la plataforma Sumar.

Ayer, unas 2.200 personas, según la Delegación del Gobierno en Madrid, se manifestaron contra la celebración de la cumbre en la capital de España y en defensa de una alternativa a la Alianza Atlántica basada en los principios de “paz” y “desmilitarización”. En la marcha, convocada por la Asamblea Popular contra la Guerra, la Plataforma Estatal por la Paz y la Asamblea OTAN NO Madrid, los asistentes corearon consignas como “OTAN no, bases fuera” o “gastos militares para escuelas y hospitales”, con pancartas con lemas como “paz”, “no a la guerra” o “vuestras guerras no las pagamos”. En ella participaron miembros de Unidas Podemos y de Izquierda Unida, socios de Sánchez en La Moncloa.