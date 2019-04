Sánchez da jaque a la derecha

Haz que pase, era el lema. Y pasó. Pedro Sánchez ganó con holgura. Hubo bulos, encuestas, propaganda, intoxicación… Al final, la verdad llega siempre con el veredicto de las urnas. Y el resultado arrojó un jaque a la derecha. Más al PP que a nadie, claro. Fin de la partida. El partido de Casado no sumó con Ciudadanos y VOX. El PSOE ganó con claridad las elecciones generales y, además, no necesitará el apoyo de los independentistas. Podría gobernar con apoyos de Podemos y PNV o buscar, que no parece, una alianza con Rivera. La militancia ya le ha enviado el recado, por si acaso: “Con Rivera, no. Con Rivera, no”, clamaba tras conocer el escrutinio.