Sánchez promete debates de "guante blanco"

El presidente Pedro Sánchez ha avanzado este viernes que acudirá “con guante blanco” a los debates de RTVE y Atresmedia y ha dicho que espera que la “derecha de tres siglas entienda que debatir no es insultar” y que, no obstante, le parece bien que los debates estén fuera del horario infantil.



“Visto lo visto y escuchado lo escuchado, me parece bien que la cadena publica y la privada Atresmedia pongan el debate fuera del horario de protección infantil, porque las cosas que dicen del PSOE y de mi persona...”, se ha quejado en un acto en San Sebastián ante unas 600 personas.



En sus primeras declaraciones tras aceptar los dos debates en días consecutivos -el 22 y el 23 de abril-, Sánchez ha defendido que debatir es también una muestra de “limpieza” política y regeneración democrática.