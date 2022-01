Sánchez deja claro que es lo qué piensa cuando escucha los insultos en el Congreso

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha tenido que hablar en su entrevista en el Hoy por Hoy de la Cadena Ser de una de las situaciones más reiteradas de la política española.

Cada miércoles, durante la sesión de control en el Congreso de los Diputados, la tensión y el enfrentamiento entre representantes de distintos partidos está a la orden del día y suele ser el protagonista.

Sánchez ha confesado que es consciente de que cada vez que va al Hemiciclo es consciente de que el ambiente que se va a encontrar no va a ser calmado precisamente.

Sin embargo, ha asegurado que él no va a alimentar la tensión: “He defendido y voy a defender, porque estoy convencido, de que el mejor servicio que puedo prestar a la democracia española es no arrastrarme al barro por muchas descalificaciones no ya políticas, si no personales que escuche”.