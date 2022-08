Sánchez descarta remodelaciones en el Ejecutivo: "No entra en mis planes una crisis de Gobierno"

El mandatario español ha realizado estas declaraciones durante la rueda de prensa de su décima visita a La Palma, tras la erupción del volcán de Cumbre Vieja. “Yo es que en algunas ocasiones me encuentro en los medios de comunicación noticias que ni tan siquiera he pensado”, ha expuesto indicando que “hago un llamamiento a que los medios de comunicación informen porque no entra en mis planes hacer ninguna crisis de Gobierno”.