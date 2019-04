Sánchez dice "no es no" a un referéndum en Cataluña y Casado propone para España el modelo andaluz

“No es no. Si hay un gobierno socialista, no habrá independencia en Cataluña, no habrá referéndum por la independencia y no se va a quebrar la Constitución española en Cataluña, no se va a producir”, ha subrayado Sánchez en un acto del Partido Socialista en Zaragoza (Aragón, noreste).

“El independentismo y la derecha saben que la independencia no se va a producir, porque la Constitución española no lo regla, no lo reconoce, (y) porque la comunidad internacional ha dado la espalda a los líderes independentistas”, ha señalado Sánchez, en referencia al fallido intento de secesión de octubre de 2017.

“No se va a producir sobre todo y fundamentalmente, porque los propios catalanes no quieren la independencia de Cataluña, lo que quieren es quedarse en España”, ha agregado el líder socialista.

