Sánchez dice que Abascal hace alarde de testosterona: la réplica es la que jamás imaginaste ver

“Pero a veces usted me produce cierta ternura. De hecho, hoy ha subido por segunda vez a esta tribuna a criminalizar una hormona, ya no una ideología política o un partido, a criminalizar una hormona”, ha proseguido.

“Es la segunda vez que me dice que he hecho un alarde de testosterona. Mire, yo la verdad es que con la testosterona he tenido experiencias bastante placenteras. Yo no sé qué tipo de trauma tiene usted, pero de lo que sí le puedo informar es que disminuye con la edad. Usted lo habrá notado”, le ha dejado caer.