Sánchez Dragó desvela a quién ha votado: "No tiene por qué ser secreto"

No es ninguna sorpresa el apoyo de Sánchez Dragó a Vox, ya que ha asistido a algunos mítines del partido e incluso Santiago Abascal le fichó para la ‘FAES de Vox’, un instituto de ideas llamado Disenso .

“El voto, en una democracia que lo sea de verdad, no tiene por qué ser secreto. El mío no lo es. Votaré a Rocío Monasterio para que gobierne Isabel Díaz Ayuso. Tengo muy buena opinión de las dos”, ha escrito el autor.

No hay sorpresas. El escritor Fernando Sánchez Dragó ha desvelado que ha votado a la candidata de Vox, Rocío Monasterio, en las elecciones autonómicas de Madrid.

El voto, en una democracia que lo sea de verdad, no tiene por qué ser secreto. El mío no lo es. Votaré a Rocío Monasterio para que gobierne Isabel Díaz Ayuso. Tengo muy buena opinión de las dos. ( @IdiazAyuso , @populares , @vox_es ).

En 2019, en Liarla Pardo, Dragó afirmó que el líder de Vox “es el personaje literariamente más interesante que hay en España” porque “escribir un libro sobre estos que siempre van con la chaqueta azul, es un rollo”.

Con todo, matizó que Santiago Abascal “es demasiado puritano”: “Por ejemplo, nunca se ha fumado un porro y me gustaría que se lo fumase, que fuese algo menos conservador en lo cotidiano, en la vida familiar y personal, en estas cosas”.

Dicho eso, afirmó: “Es el único que se engalla frente a las autonomías, todos los demás no. Cuando se haya resuelto este problema se podrán resolver todos los demás. Sin embargo, no se va a resolver nunca porque no hay quien lo desmonte, es como desmontar el Empire State Building ladrillo a ladrillo”.