Sánchez Dragó presume del éxito que ha tenido con su tuit sobre una dirigente política

“Un aplauso para Giorgia Meloni por declarar que quiere ser llamada Presidente, y no Presidenta, del Gobierno de su país. La gramática es importante. Tomen nota nuestros políticos, que suelen ser gramaticidas. No existe el femenino del sufijo ”-ente”. No hay ”-entas”″, ha escrito Sánchez Dragó en referencia a esta polémica petición.