Sánchez e Iglesias, el primer y último escollo para tener un Gobierno

La sombra del rechazo visceral entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias embadurna toda la relación. Cuando se interroga a los colaboradores más cercanos a los dos personajes sobre si hacen reflexionar a sus jefes, de la imagen mediocre que transmiten y de la incapacidad que demuestran al no existir razones solventes para impedir un Gobierno, acaban concluyendo que el grueso del problema está en el mal rollo entre ambos. Hasta a Adriana Lastra le traiciona el subconsciente cuando le dice a Iglesias que “esto no es una cuestión de machos Alfa”. Sí, lo es. Y ella lo sabe mejor que nadie.

Seguimos buscando puntos de unión. Alberto Garzón, que está en la trastienda de las negociaciones y mantiene viva la esperanza del ‘ultimo minuto’, lo tiene claro: “Compartimos muchas cosas con el PSOE, una base social extraordinaria, militancia de izquierdas que se siente frustrada en estos momentos por la posición de sus dirigentes; el PSOE tiene de bueno la organización y la militancia, pero tiene dos caras, la del Gobierno y la de la Oposición”. A lo que el jefe de gabinete de Iglesias, Pablo Gentili, que se encuentra en la cresta de la ola, añade que “algún día se darán cuenta de que el bipartidismo ya no existe; yo no hablo ni bien ni mal, porque el PSOE ya tiene mucha gente que habla bien de ellos”.

Insistimos. Señor Ábalos, ministro de Fomento, ¿puede decir algo bueno de Podemos? Carcajada. “Claro que sí, hombre, varias cosas buenas. Por ejemplo, el compromiso político y la respuesta frente a las injusticias sociales y la explotación”. Y, ¿entonces?

Margarita Robles, ministra de Defensa, da nombres. “En Podemos no todos representan lo mismo. Yo me llevo bien, por ejemplo, con Yolanda Díaz, una luchadora por su tierra a la que he tratado por temas como las fragatas, se puede hablar y trabajar. O con Alberto Garzón, que creo que es un señor sensato. El problema es que no es una fuerza homogénea”.