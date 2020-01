Sánchez: "El 'pin parental' es un invento de la ultraderecha. No hay pin que valga"

Pedro Sánchez se ha mostrado muy crítico este lunes con la idea del veto parental propuesta por Vox y aplaudida por el PP. El presidente del Gobierno ha definido la propuesta como un “conejo de la chistera que la derecha se ha inventado para no hablar de los problemas reales”.

En su primera entrevista en televisión desde su investidura, Sánchez ha defendido en TVE la necesidad de defender “la política útil en esta legislatura. Y la política útil es hablar de los problemas reales, no ignorarlos, empeorarlos o inventarse problemas nuevos. Esto es un problema inventado por la ultraderecha, no existe. Aquí no hay pin que valga”.