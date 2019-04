Sánchez arranca la campaña apelando a indecisos y abstencionistas

A quienes han decidido no ir a votar les digo que su voto cuenta, que voten porque su voto decide en democracia. Y a quienes van a ir a votar y aún no saben a quién les pido que confíen el futuro de España en el @PSOE , el único proyecto cabal, moderado y sensato. #HazQuePase /❤ pic.twitter.com/hTBOJGN4B5

″¿Os imagináis que podemos hacer?”

Sánchez ha puesto en valor la acción de su Gobierno en estos 10 meses, a pesar de las dificultades de tener un grupo parlamentario de tan sólo 84 diputados y la Mesa del Congreso, dominada por PP y Ciudadanos, en contra. Aun así, ha sido posible subir el Salario Mínimo Interprofesional a 900 euros, revertir recortes educativos, impulsar el Pacto de Estado contra la violencia de género o autorizar a los ayuntamientos a invertir en políticas sociales su superávit.

″¿Si en lugar de 84 diputados tenemos una mayoría amplia os imáginais lo que podemos hacer por la justicia social, la convivencia y la limpieza en el ejercicio de la acción publica de este país?”, ha interpelado.

Frente a su Gobierno que atiende las necesidades más urgentes de la ciudadanía, ha contrapuesto lo que, a su juicio, representa el PP, partido al que no ha identificado con la “buena gente” porque “la buena gente no roba, no insulta, no miente, no espía como” hacía el Gobierno anterior de Mariano Rajoy “ni deja al pairo a personas que sufren” como denuncia que hizo también el anterior Ejecutivo del PP con los recortes durante la crisis.