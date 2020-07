Sánchez, en la cumbre europea: "Estamos todos obligados a llegar a un acuerdo"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha advertido hoy de que todos los líderes europeos están “obligados” a llegar a un acuerdo en el Consejo Europeo que empieza este viernes y que tiene que decidir sobre el fondo de recuperación tras el coronavirus y el presupuesto plurianual.



A su llegada a esta cumbre, Sánchez ha considerado que el fondo que se apruebe debe servir para transforme las economías de la UE y haga que sean “mucho más resilientes, verdes, digitales e inclusivas”.



Además ha subrayado que el paquete económico que se apruebe debe buscar la cohesión europea. No sólo territorial, también social.



Ha apuntado que España defenderá “lógicamente” los intereses nacionales en ámbitos como la agricultura, pero también su posición sobre cómo concibe la gobernanza del fondo de recuperación -el Gobierno español quiere que se reparta sobre todo en forma de subvenciones directas y no quiere duras condiciones ni vetos por parte de otros estados miembros-.



Pedro Sánchez ha señalado al llegar que éste es un Consejo “histórico” porque “inédita” es también la situación, con la pandemia más grave sufrida por la humanidad en los últimos cien años.



Y por eso ha insistido en que todos los líderes están convocados en Bruselas para conseguir un “buen acuerdo” para los europeos, que están sufriendo en primera persona las consecuencias del coronavirus. No sólo las sanitarias, también las económicas y sociales.



En esta declaración sin preguntas que ha hecho a su llegada como la mayoría de los jefes de Estado y de Gobierno -los medios de comunicación no pueden entrar en las dependencias del Consejo a causa de la COVID-19-, Sánchez ha subrayado su ánimo “constructivo” para poder llegar a un acuerdo.



Sánchez llega a esta cumbre tras una corta pero intensa gira en la que ha tratado de acercar posiciones con otros líderes europeos, incluidos los más reacios al fondo de recuperación.