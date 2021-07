Sánchez: "El referéndum de autodeterminación socava los indultos"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha querido salir al paso este jueves de los cálculos de los partidos independentistas de que algún día se celebrará un referéndum de autodeterminación en Cataluña, Euskadi o allí donde los nacionalistas sean fuertes.

El miércoles, en el Congreso, los portavoces de ERC y del PNV dijeron al presidente del Gobierno que no fuera tan tajante con que “nunca” habrá una consulta así, porque también dijo que no habría indultos y los ha habido. No obstante, el líder socialista ha vuelto a justificar ese giro: “Siempre he defendido la convivencia. En un momento, garantizar la convivencia en Cataluña era garantizar la sentencia del Supremo. Hoy, es tomar medidas en favor de la reparación, por eso esas las medidas de gracia”.

Lo cierto es que apenas 24 horas después, Sánchez ha reiterado en una entrevista en La Sexta que la autodeterminación no solo no tiene cabida en la Constitución ni existe mayoría suficiente para cambiarla e incluir ese supuesto derecho, sino que “socava los indultos” que ha concedido su Gobierno a los líderes independentistas condenados por el 1-O. “Creo, desde el punto de vista de la convicción, que un referéndum llevaría a un socavamiento aún mayor”, ha zanjado.