El Gobierno planta cara a los incendios: aprobará medidas urgentes para para coordinar la lucha contra el fuego

El presidente no ha querido dar más detalle sobre las medidas que va a incluir el real decreto pese a la insistencia de los periodistas. No obstante, ha comentado que el Estado ha participado en más del 80% de los incendios de esta temporada a pesar de “ser una competencia autonómica” y ha valorado ese esfuerzo aunque no ha desaprovechado la oportunidad de enviar un mensaje a los gobiernos autonómicos.