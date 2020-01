Guía para saberlo todo sobre la investidura de Pedro Sánchez

Sánchez tiene amarrados ahora 167 votos a favor: PSOE (120), UP (35), Más País (2), Compromís (1), PNV (6), Nueva Canarias (1), Teruel Existe (1) y BNG (1).

Entonces se celebrará el domingo la primera votación. Según marca la Constitución, para ser presidente se necesita en primera ronda mayoría absoluta (al menos 176 de 350 diputados). El socialista no cuenta con esos votos.

El debate arranca este sábado a las 9 de la mañana en el Congreso de los Diputados con la intervención del candidato socialista, que no tendrá límite de tiempo. Según fuentes del PSOE, su líder abanderará la España que avanza frente a la del bloqueo y resaltará las señas de identidad de su Gobierno progresista. Sánchez todavía no ha dado explicaciones públicas sobre el pacto alcanzado con ERC.

¿Cómo es el polémico pacto con ERC?

La negociación de la investidura ha estado protagonizada especialmente por la relación PSOE y ERC. Finalmente se ha alcanzado un acuerdo por el que se creará una Mesa de diálogo entre el Gobierno central y la Generalitat -que se crearía quince días después de que haya nuevo Ejecutivo-, en el que se pondrán plantear todos los temas y cuyos acuerdos serán ratificados en una consulta entre los catalanes. Los socialistas han defendido que “una consulta no es un referéndum de autodeterminación” y que la expresión del sistema jurídico político incluye la Constitución -que no nombrada en el acuerdo de folio y medio-. No hay tampoco concreción de que los republicanos apoyen los presupuestos.

¿Cómo afecta el caso de Quim Torra?

A última hora del viernes se ha producido una decisión que puede cambiar todo: la Junta Electoral ha ordenado la inhabilitación de Quim Torra como presidente de la Generalitat por el caso de los lazos amarillos. Además, ha estimado que Oriol Junqueras no debe ser considerado eurodiputado.

Esto supone un varapalo al independentismo. ERC ha convocado una reunión este sábado de manera extraordinaria para valorar las consecuencias políticas. Los votos de Esquerra son imprescindibles y si cambian, Sánchez no será investido. Además, el Parlament va a celebrar un pleno especial a las 5 de la tarde en el que el independentismo quiere mostrar su rechazo a la Junta.

La emoción está servida hasta el último momento.