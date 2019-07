Sánchez mantendrá contactos "discretos" con todas las formaciones políticas "en los próximos días"

Así lo ha reconocido en una entrevista en Al Rojo Vivo (LaSexta) : “Estará llamando o llamará a todas las formaciones políticas. Esos contactos serán discretos para que no tengan una publicidad que impida poder profundizar en las cuestiones”. Igualmente ha reiterado el mensaje defendido por el presidente en funciones : “Ya dijo que no tiraba la toalla. En lo último en lo que piensa el PSOE es en la repetición electoral. Ahora tenemos que explorar otros caminos”.

Tras el fracaso de la investidura de Sánchez el pasado 25 de julio, Montero ha señalado que “ahora toca dilucidar si el Rey encarga otra investidura sin que haya apoyos suficientes asegurados. En la ronda los partidos tendrán que expresar si su posición ha variado y el Rey dirá si se hace el encargo a Sánchez”.

En este sentido, Montero deja la responsabilidad en manos de las restantes fuerzas: “Va a depender de lo que diga el resto de formaciones, pero por ahora no hemos escuchado palabras que indiquen que haya habido cambios en las posturas”.

Igualmente, la dirigente del PSOE ha respondido a las palabras del líder de Podemos, Pablo Iglesias, que defendió que “las políticas de izquierdas del PSOE no significan nada”, criticando su falta de proyecto de país: “Son ofensivas y desafortunadas y desde luego esos comentarios no invitan al diálogo ni a sentarse en la mesa. Espero que sean fruto de su enfado y no su visión real, porque si no habría que preguntarle por qué quiere pactar con un partido como el nuestro si opina eso”, ha indicado.