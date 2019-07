Sánchez valora ahora "todos los escenarios posibles"

Días de conversaciones, entrevistas y filtraciones. La llamada de teléfono entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias acabó sin acuerdo este jueves por la tarde. El primero diciendo que seguirá intentándolo a pesar de que el segundo no ha aceptado hablar primero solo de política y no de nombres, mientras que Unidas Podemos criticaba que el socialista rechazara un Gobierno de coalición y seguía “inamovible”.

Tras el fiasco de la llamada, algo empieza a moverse. Fuentes socialistas han explicado al final de la tarde: “La propuesta del presidente del Gobierno en funciones y secretario general es volver al punto de partida: hablar de contenidos”.

Y añaden desde Ferraz: “El presidente está valorando todos los escenarios posibles”.

Esto podría suponer, según avanza eldiario.es, que Sánchez está dispuesto a incorporar a miembros del grupo confederal al Consejo de Ministros, según fuentes socialistas.

El diario digital señala que la cúpula socialista se abriría a aceptar en el gabinete a dirigentes de Unidas Podemos que tengan características más técnicas que políticas. Esos nombres tendría que plantearlos los morados y contar con el visto bueno del presidente, y a la vez cerraría la puerta a Iglesias.

Podemos rechaza que solo pueda haber técnicos en Ministerios

Fuentes de Podemos indican a El HuffPost que en la llamada de esta tarde “no le ha comentado” Sánchez “nada de esto” a Pablo Iglesias. Y dicen: “Sería una excelente noticia que nos pongamos a negociar un gobierno de forma integral, pero tienen que levantar sus vetos a la gente que decida Unidas Podemos”.

“Nosotros -añaden desde Podemos- no vamos a empezar una negociación vetando a nadie del PSOE y entendemos que ellos tampoco deben vetar a nadie de Unidas Podemos. No es una forma de empezar una negociación y no es respetuoso con el aliado”, insisten.

Y añaden las fuentes de Podemos: “También pensamos que es absurdo al frente de los ministerios no puedan estar las personas que han sido elegidas por la gente en unas elecciones”. “Técnicos tiene que haber en todos los ministerios, pero los españoles cuando votan es para elegir a sus representantes y eso tiene que verse reflejado en el Gobierno”, señalan.