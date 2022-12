Sánchez no duda en señalar la única aportación de Feijóo al frente del PP

PIERRE-PHILIPPE MARCOU via Getty Images

Tras ser preguntado sobre qué espera del Partido Popular, Sánchez no ha dudado en afirmar que “la única aportación” que ha hecho Feijóo ha sido “amordazar el Parlamento”.

“Me imagino que será una pregunta retórica si me permite el sarcasmo”, ha comenzado respondiendo el presidente del Gobierno. “A mí me da la sensación, y yo se lo dije en el Senado hace pocas semanas, que en estos nueve meses que lleva el actual líder del PP al frente de la política nacional su única aportación ha sido amordazar el Parlamento”, ha asegurado.

Así, ha destacado que los “ejes” de la oposición que hacía Casado eran, en primer lugar, el “incumplimiento de la Constitución de manera flagrante”, ante lo que “nada ha cambiado con el señor Feijóo”. En segundo lugar, “negar el pan y la sal, es decir, bloquear todo, oponerse a todo, votar que no a todo, creo que en eso tampoco nada ha cambiado”. Y, en tercer lugar, “el insulto y la descalificación, antes me llamaban de una manera, ahora me llaman de otra, pero significa lo mismo”.