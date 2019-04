Sánchez: "No voy a reconocer la autodeterminación de Cataluña, y cuando digo no es no"

En referencia al independentismo, Sánchez ha afirmado que el problema es la convivencia y no la independencia: “Algunos líderes independentistas saben que la independencia no se va a producir”, ha asegurado Sánchez, quien ha reiterado que el PSOE quiere contar con “sus propias fuerzas para poder gobernar”.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , ha defendido que quiere acordar con todos los partidos políticos pero sin tener que pactar, contando con reconocidos economistas y para continuar con el giro social: “A mí me parece que hay varias certezas, y es que si hay tres partidos que han dicho que si les da la suma, se entenderán, y el único partido que puede hacer frente a las tres derechas es el PSOE”, ha defendido Sánchez, quien no descarta a ninguna formación que esté dentro de la Constitución Española .

“No voy a reconocer la autodeterminación de Cataluña, y cuando digo no es no. No habrá independencia, no habrá referéndum”, ha argumentado Sánchez.