Sánchez promete gobernar priorizando igualdad social, convivencia y lucha contra la corrupción

Así lo ha manifestado durante su intervención en un acto de su partido en Sevilla junto a la líder de los socialistas andaluces, Susana Díaz , y el cabeza de lista a las elecciones europeas, Josep Borrell, quien ha subrayado el “riesgo” que existe de que tras los próximos comicios se derive hacia un “Estado totalitario” si no se es capaz de construir “sociedades abiertas”.

El secretario general del PSOE cree que los comicios del 28A son el momento en el que España se juega si quiere una sociedad abierta, plural, respetuosa y tolerante con el distinto o “la España de la plaza de Colón”, que representa la “involución”.

Tras recordar algunos de los logros del Gobierno, como el aumento de la prestación por hijo a cargo “que va a hacer que 80.000 niños salgan de la pobreza”, la ampliación del permiso de paternidad a 8 semanas, la cotización a la Seguridad Social para los cuidadores de las personas dependientes o las medidas para impulsar el alquiler, ha reconocido que siguen existiendo muchos otros problemas.

“Quiero una España en la que las mujeres no tengan que escoger entre quedarse en casa y ser madres o desarrollarse profesionalmente, en la que no salgan de casa asustadas por la noche, en la que no se resignen a cobrar menos que un compañero varón porque existe desigualdad salarial”, ha destacado.