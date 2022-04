Los 11 grandes acuerdos que Sánchez propondrá a Feijóo

E. Parra / EP via Getty Images

E. Parra / EP via Getty Images

1- Renovación del Consejo General del Poder Judicial

Tal y como explica el citado diario, uno de los asuntos a tratar se corresponde con desbloquear la renovación del órgano judicial que lleva cerca de tres año y medio de bloqueo por el enroque del equipo de Casado a no hacerlo sin que se cambie la ley para que sean los jueces los que elijan a los responsables del CGPJ. Una cuestión que previsiblemente el PSOE no aceptará, puesto que ha venido dejando claro que cuando el PP tuvo mayoría absoluta no realizó el cambio que ha reclamado la anterior cúpula.