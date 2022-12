Sánchez provoca carcajadas en el Congreso al tirar del refranero popular para responder

El refranero popular se puede utilizar en situaciones de lo más variopintas y en contextos completamente diferentes. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , ha acudido a él para responder a la política de Junts per Catalunya Miriam Nogueras en el Congreso.

Nogueras en su turno de réplica ha destacado que lo que ocurre en España no es “cosa de un partido” y que es “una guerra entre el PSOE y el PP para ver quién controla el deep state en España”.

“El problema no era Cataluña, el problema son ustedes, que se pensaron que suspender la democracia en Cataluña les iba a salir gratis. No estaremos entre los ingenuos que creen que para salvar la democracia hay que darles el poder al PSOE, como si fuera muy distinto al PP”, ha apuntado, diciendo que no van a participar en ese conflicto entre ambas formaciones.