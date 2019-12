Sánchez refuerza la vía de ERC y Podemos tras reunirse con Casado y Arrimadas

Europa Press News via Getty Images

Europa Press News via Getty Images El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y la portavoz de Cs, Inés Arrimadas.

El PP no está dispuesto a facilitar la coalición coalición de socialistas con Unidas Podemos y Sánchez ha avisado de que no va prescindir del Iglesias en la vicepresidencia.

Casado ha insistido en que el líder socialista cuenta con dos alternativas para no depender de ERC. Eso sí, ambas requieren el “sacrificio” naranja. Según fuentes de la dirección de los populares, el presidente en funciones ha pedido a Casado que facilite las abstenciones necesarias para lograr una investidura. Es decir, el apoyo de al menos 13 diputados populares, el mismo número de escaños de ERC.

El problema es que el líder del PP, Pablo Casado, quien también se ha visto con Sánchez, no está por la labor. Las caras de ambos mientras se saludaban antes de la reunión han sido el reflejo perfecto de la supuesta incompatibilidad: una seriedad digna de un velatorio.

La portavoz naranja culmina con ese documento el giro estratégico de su partido tras el batacazo del 10-N. La formación ha pasado del ‘no’ a Sánchez a levantar el veto e intentar que el independentismo de ERC no condicione la legislatura. Un periodo de cuatro años al que la lideresa in pectore pretende dar estabilidad con 221 escaños de los que Ciudadanos solo controla diez.

Para evitar ese entendimiento, Arrimadas ha propuesto a Sánchez, en su primer encuentro, que puede ser investido con los votos del PSOE, del PP y de su partido si se compromete con cuatro condiciones que ha rubricado en un papel: Pactos de Estado, un acuerdo nacional por la educación, no subir los impuestos y una reforma electoral .

El PSOE se reafirma en llegar al poder con los mismos apoyos que hicieron posible la moción de censura que desalojó en 2018 al expresidente Rajoy del Consejo de Ministros. Un camino que, irremediablemente, conlleva el peaje independentista . Lastra ha pedido “comprensión” por la ausencia de información sobre el contenido de las negociaciones entre PSOE y ERC. El acuerdo que alcance, no obstante, “será público y ajustado al marco legal”.

El presidente del Gobierno en funciones lo tiene difícil . Pedro Sánchez ha comprobado este lunes que Ciudadanos y PP no van a facilitar su investidura a pesar de la supuesta amenaza independentista que, alertan ambas formaciones, se cierne sobre España. Hechas las sumas y las restas pertinentes, los diputados de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) siguen siendo claves para que PSOE y Unidas Podemos arranquen el motor de su coalición.

El dirigente popular ha insinuado que Sánchez puede ser investido con el sí de Ciudadanos y Unidas Podemos —como ya intentó el PSOE en 2016—. Pero esta opción es imposible, según los naranjas, porque Podemos y los nacionalistas tienen las mismas ideas sobre Cataluña. Para Casado, la otra opción de Sánchez es buscar el respaldo de los partidos de izquierda y de los regionalistas y la necesaria abstención de los de Arrimadas.

Por eso, porque Ciudadanos puede contribuir sin el PP a que España no dependa de los independentistas, Casado ha apuntado que no entiende la vía Arrimadas. Eso sí, el presidente del PP ha mantenido su oferta de facilitar la estabilidad de cualquiera de estos dos hipotéticos Ejecutivos con once pactos de Estado, que incluirían la aprobación de los Presupuestos.

“Si es tan dramático, que le pongan remedio”

Sánchez ha reclamado a Arrimadas y a Casado que sean congruentes y que, si el desembarco de ERC en la gobernabilidad del país les preocupa tanto, lo eviten con su apoyo y su abstención respectivamente.

Mientras tanto, los independentistas han retrasado cualquier movimiento hasta que este jueves la justicia se pronuncie sobre la inmunidad parlamentaria de su líder, Oriol Junqueras. Además, los republicanos afrontan este fin de semana el congreso del partido, en el que se perfilará el futuro liderazgo de la formación, para el que suena, entre otros, el presidente del Parlament, Roger Torrent.

Las cúpulas de PSOE y ERC han mantenido tres encuentros —el último en Barcelona— en los que ambas formaciones han constatado avances para acordar la abstención de los 13 asientos republicanos en la Carrera de San Jerónimo.