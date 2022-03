Sánchez, a Rufián: "Su discurso es el que precisamente alimenta a la ultraderecha"

Al mismo tiempo ha interpelado a toda la “bancada de la izquierda”, preguntándoles a las “señorías de izquierda” si no están hartos de esta situación. El republicano ha acabado exigiendo un tope al precio de la electricidad y un mayor control sobre las grandes empresas eléctricas para atajar una problemática que ha resaltado que sí importa a la gente.

“Esta es una sesión de control al Gobierno, no a las señorías de la bancada de izquierda”

“Señor Rufián, yo creo que se dirige a mí”, ha arrancado su réplica Sánchez, recordando que “esta es una sesión de control al Gobierno, no a las señorías de la bancada de izquierda”. Tras estas palabras, el líder del Ejecutivo ha reiterado que habrá una intervención sobre el Sáhara el próximo día 30 de este mes . Tampoco ha pasado por alto la advertencia sobre el auge de Vox. “Creo que su discurso es el que precisamente alimenta a la ultraderecha porque no reconoce lo que está haciendo este Gobierno progresista”, ha respondido tajante Pedro Sánchez.

Las críticas de Rufián y la referencia a Abascal

En este sentido, Rufián ha centrado su intervención en solicitar esa reflexión a la izquierda de si no está cansada de tener que repetir las advertencias sobre el crecimiento de formaciones como Vox, al tiempo que ha expuesto que existen errores de comunicación desde los partidos de izquierda. “A la izquierda no nos entiende nadie. Hablamos de temas que no le interesan a nadie. ¿Saben qué entiende la gente? Que la luz ha subido un 80% el último año, el butano un 33% y la gasolina un 30%”, ha enfatizado.