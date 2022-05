Sánchez saca a relucir al menos pensado para atacar al PP: "No mencionaré quién"

Durante su intervención, el jefe del Ejecutivo ha destacado que desde que se formó el Gobierno de coalición la gente se está olvidando de los casos de corrupción, algo que no ocurrió en la etapa anterior.

Sánchez ha afirmado que, aunque ahora no salgan nuevos casos de corrupción, esta podría regresar regresar. “Entre otras cuestiones porque el partido que fue condenado por esa corrupción sigue mirando hacia otro lado y tapando los comportamientos corruptos de ayer y de hoy”, ha afirmado.

“Cuando entre sus filas aparece un dirigente, no mencionaré quién, que denuncia un presunto caso de corrupción, el partido reacciona vigorosamente, pero no para atacar la corrupción, si no para desalojar a su dirigente”, ha sentenciado.