Uno de los grandes momentos de la noche.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha girado en pleno debate hacia el candidato del PP, Pablo Casado, para criticar las palabras que la ‘popular’ Cayetana Álvarez de Toledo pronunció hace una semana.

“Señor Casado, me gustaría que le dijese a sus candidatos, y sobre todo a sus candidatas, que no es no. Y que cuando una mujer no dice ‘sí’ es ‘no’, lo digo porque hay una experiencia clara por parte de las mujeres: cuando se sienten coaccionadas no pueden decir que no”, ha dicho Sánchez.

“Y a sus amigos ausentes de la ultraderecha, dígales que el vientre la mujer no es un taxi, que el viente de las mujeres no se alquila”, ha añadido.

Acto seguido, el presidente del Gobierno se ha girado hacia el candidato de Ciudadanos, Albert Rivera, para decirle: “El viente de una mujer no se alquila”. Mientras, Rivera ha replicado: “No sea carca”.

Sánchez hacía referencia a las polémicas palabras que Cayetana Álvarez de Toledo pronunció en TVE hace una semana. ”¿Un silencio es un no? ¿De verdad van diciendo ustedes sí, sí, sí?”.