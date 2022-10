Sánchez, sobre el CGPJ: "Nunca hemos estado tan cerca del acuerdo como en este momento"

Los criterios de elección marcan la negociación

El mandatario español ha dejado entrever que ese nombramiento no saldrá adelante precisamente por los criterios que se están pactando para designar a los integrantes del órgano pendiente de renovación. Entre esos criterios ha reconocido que se incluirá algo relativo a que los miembros del CGPJ no hayan tenido cargos políticos y también algunas cuestiones vinculadas con la Fiscalía General.

Sin vetos y abordando también la renovación del TC

Sánchez no ha querido citar a ninguna persona en concreto, pero ha insistido en que si alguien no es elegido, es porque no se ajusta a esos criterios, no porque haya un veto personal o se vaya contra nadie en concreto.