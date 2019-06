Sánchez se pliega

El artífice del “no es no”, el que dimitió para no facilitar un Gobierno de la derecha, el autor del Manual de Resistencia, el hombre que presume de no plegarse ante nada ni nadie… El mismo Pedro Sánchez. Esta vez ha echado el freno y ha sucumbido a la presión política y mediática. El PSN no gobernará Navarra. Lo más seguro es que lo haga la derecha con Navarra Suma, una coalición electoral formada por UPN, PP y Ciudadanos . Todo para evitar que la derecha política y mediática, además de acusar al presidente del Gobierno en funciones de echarse en manos del independentismo le añada el mantra de que también ha vendido Navarra a los “amigos de los terroristas”.



La decisión de Ferraz puede tener también consecuencias en la investidura de Sánchez, ya que el PNV ha amenazado con no apoyarla si finalmente se mantiene el veto en Navarra. El PSOE contaría con 10 votos menos de los que sumaba hasta ahora -4 de Bildu y 6 del nacionalismo vasco-. Así que, salvo que los socialistas hayan tomado la decisión como última esperanza de que Ciudadanos cambie el tercio -que no parece en ningún caso dispuesto a hacerlo-, España entrará en julio sin fecha aproximada para una investidura. Y es que, pese a la presión interna y externa, Rivera ha decidido, con su estrategia de priorizar los acuerdos con el PP, ejercer de subalterno de un partido que pretendía sustituir. Una estrategia que, a juicio de los socialistas, no aguanta el más mínimo análisis estratégico, ya que le ciega la oportunidad de hacerse con un poder local que hoy no tiene y que le permitiría ensanchar implantación territorial de la que carece y que ha lastrado sus expectativas de sorpasso a la derecha tradicional.

Si en este último reparto de papeles, los protagonistas de la escena no esconden ninguna carta, esta España pluripartidista podría enfrentarse a una nueva situación de bloqueo institucional. Y como consecuencia de ello a un profundo cuestionamiento del liderazgo de los de la nueva política que ya asoman costuras más ajadas que los de la vieja. ¿Acaso creen Rivera e Iglesias que sobrevivirían a ese nuevo trance? El segundo por proyectar con su insistencia en ser ministro la peor imagen de la política y de sí mismo. Y el otro por carecer, que diría Francesc de Carreras, de humildad y generosidad para pasar página. Ya anda la derecha de siempre con invocaciones y movimientos subterráneos para la reconstrucción del viejo bipartidismo. ¿Escuchan?