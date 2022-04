Sánchez tiene un "lapsus imperdonable" y llama así a Rufián en pleno Congreso

″¿Va el Gobierno a investigar el espionaje a activistas, periodistas, abogados y políticos catalanes y vascos? Pregunto si se va a investigar, no si lo ha habido”, ha dicho Rufián, antes de dirigirse directamente a Santiago Abascal y decirle que “Putin es un carnicero”.

Rufián, antes de contestar a las palabras de Sánchez, ha reaccionado a su “lapsus imperdonable”: “Señor presidente, que me espíen vale, pero que me llame Abascal ya me fastidia”.