Tensión post-sentencia: Moncloa no descarta ningún escenario y Torra evitar condenar la violencia

No obstante, desde el Gobierno se entiende que no se dan las condiciones para aplicar estas medidas ahora mismo. Sánchez ha comparecido al final de la jornada en La Moncloa y ha dejado claro: “El Gobierno no va a consentir bajo ningún concepto que la violencia se imponga”.

No ha concretado ninguna medida excepcional, pero ha avisado que se adoptarán en virtud de la actitud que tengan los líderes independentistas. Y ha ha hecho un llamamiento directo a Quim Torra: “Tiene el deber político y moral de condenar sin excusas y paliativos el uso de la violencia”.

¿Qué se ha encontrado en frente? Casado ha pedido enviar ya un requirimiento a Quim Torra -primer paso para el 155-, aplicar la Ley de Seguridad Nacional y pedir que la Fiscalía actúe contra el presidente del Govern y el del Parlament, Roger Torrent.