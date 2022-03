Sánchez asegura que se logrará "esta semana" un acuerdo con el sector del transporte

Sobre el Congreso también planeaba la sombra del cambio respecto al Sáhara Occidental, con Gabriel Rufián acusando de traición al pueblo saharaui y Gamarra afeando que no se den explicaciones.

El presidente no ha entrado en el tema y se ha limitado a decir que se hablará “largo y tendido” del asunto durante su comparecencia ante el Congreso el próximo día 30. Esta tarde sí hablará en la Comisión de Exteriores durante horas el titular del ramo, José Manuel Albares.

“España está en situación de colapso y usted parece que no se entera”, le ha afeado Gamarra durante su turno. El presidente le ha criticado su “argumentario” de que todo es culpa de él: “Dicen que el gran problema se llama Sánchez”. Y le ha echado en cara que se “deshacen” de Casado y lo “sustituyen por otra única gran solución”: “Esa nueva única gran solución es igual que la anterior”.

A lo largo de la sesión ha insistido en esa idea: “Llegaremos a un acuerdo con el sector de transportes, con todos los sectores afectados por este alza que no hemos provocado nosotros, sino Putin, y espero contar con su apoyo”. Esto lo ha dicho durante su cara a cara con Gabriel Rufián, que ha sido bastante tenso, con un republicano que se ha mostrado muy duro con la izquierda y que ha apelado a la utilidad, reprochando al socialista que no puede escudar sus argumentos en que viene la ultraderecha.

″¿Saben por qué pasa esto? Porque a la izquierda no nos entiende nadie. No nos sabemos explicar y hablamos de temas que no le interesan a nadie”, le ha lanzado el portavoz de ERC. Para ahondar a continuación: “Tenemos que dejar de militar exclusivamente en la moral y empezar a militar en la utilidad”.