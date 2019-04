Sánchez pide el voto para el PSOE porque viene "una ultraderecha temible"

Rajoy sabía

A esta derecha extrema acusa también de haber usado el debate territorial, y Cataluña especialmente, como arma arrojadiza. “El próximo domingo tiene que haber un reproche a la derecha porque ha utilizado la crisis territorial”, ha pedido. “Los líderes independentistas no son de fiar. Ellos en privado no dicen lo mismo que en público. Y está metidos en el laberinto de sus propias mentiras”, sostiene, además.

Y toda esa crispación sólo beneficia, denuncia, a Vox. Ante la irrupción del partido de Santiago Abascal en el escenario político patrio, Sánchez ha dicho que “la ultraderecha siempre ha existido en nuestro país” y lo que ocurre es que ahora tiene un partido propio, claro. “Cuando hablaba con Rajoy me hablaba de Vox, Rajoy sabía que había algo ahí”, ha desvelado. “Rajoy sabía que la derecha podía desmembrarse”, añade.

Decepcionado con Rivera

El candidato socialista a la presidencia ha manifestado su intención de “hablar con todos dentro de la Constitución” si vence el domingo y trata de armar un Gobierno. “Con Unidas Podemos hemos tenido muchas cosas en común y agradezco la labor que han hecho”, ha reconocido, al hablar de quien debe ser su muleta esencial para sumar. Con su ayuda puntual y los 84 escaños socialistas “hemos demostrado que pueden hacerse muchas cosas”.

¿Y sobre Ciudadanos? El partido naranja ha dicho por activa y por pasiva que no va a pactar con el PSOE el 29-A. “Creo que Rivera tendrá que valorar qué hacer después del lunes. A mí me ha decepcionado. Creía que era otro tipo de derecha”, se ha dolido Sánchez en la entrevista.

Ante la posibilidad de que la ayuda de Unidas Podemos no sea suficiente para lograr la mayoría absoluta y Ciudadanos siga en sus trece de no firmar nada con el PSOE, Sánchez ha reconocido que prefiere no tener que depender de las fuerzas independentistas. “No quiero que descanse la gobernabilidad de este país en manos de fuerzas independentistas”, sostiene. De hecho, ya no pudo aprobar los presupuestos por estas fuerzas y eso acabó precipitando la convocatoria de elecciones.

No obstante, no ha querido hablar de lo que hará si no vence el domingo. “No me lo planteo”, ha dicho al ser preguntado sobre si dimitiría.

Las propuestas

En el capítulo de propuestas, ha hablado de lo social por encima de todo. “Yo propongo justicia fiscal. El tipo efectivo que pagan las grandes corporaciones está por debajo del 10%, nosotros queremos que esté en el 15%; queremos también luchar contra el fraude fiscal”, ha explicado. “Lo que dijo Vox de que los ricos pagan muchos impuestos me pareció de coña”, abunda.

“En la siguiente legislatura necesitaremos un nuevo Estatuto de los Trabajadores y hablar del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos”, añade.