Sánchez y Feijóo, todo a la economía

El presidente y el jefe de la oposición llegan a su tercer cara a cara en el Senado sin haber resuelto la renovación del Poder Judicial, aunque esto no significa que las negociaciones no estén encauzadas. “Va bien, avanzando”, aseguran ambas partes, que esperan un resultado satisfactorio en breve. Los negociadores están “encapsulados” a fin de que el ruido no les afecte y puedan cumplir con el mandato que Sánchez y Feijóo le trasladaron el pasado lunes 10, después de que Carlos Lesmes consumara su amenaza y renunciara a su cargo. Y ese ruido volverá a escucharse con todo su estruendo este martes en el Senado.