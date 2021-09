La delegada del Gobierno en Madrid, sobre la marcha neonazi de Chueca: "Esa manifestación es vomitiva"

La delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, ha anunciado este marte que los convocantes de la marcha neonazi de Chueca serán sancionados administrativamente con la máxima cuantía de la multa, 600 euros. De la misma forma, también ha adelantado que serán sancionadas seis personas por portar elementos peligrosos. Además, ha admitido que “esa manifestación es vomitiva para la gran mayoría de los demócratas en este país”.

“Un puño americano, seis palos y no sé cuantas bengalas… yo he ido a muchas manifestaciones y no he llevado nunca esos elementos”, ha destacado la delegada del Ejecutivo en Madrid, explicando que no se podía multar a los participantes de la manifestación. Asimismo, Mercedes González ha defendido la actuación policial y ha rechazado que se tuviese que disolver la marcha neonazi ante la posibilidad de generar una batalla campal y la presencia de niños y personas mayores.