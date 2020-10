¿Me pueden sancionar si me salto las restricciones en Madrid?

El consejero de Justicia, Interior y Víctimas, Enrique López, ha explicado este viernes que aunque las nuevas restricciones entran en vigor esta noche en la Comunidad de Madrid, los ciudadanos que incumplan las normas no podrán ser sancionados hasta que las medidas no sean ratificadas por los jueces.



Lo ha indicado en una rueda de prensa junto al consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, para informar sobre la aplicación de la orden del Ministerio de Sanidad que incluye medidas restrictivas para diez municipios -incluida la capital- que suman casi 4,8 millones de habitantes.



La orden que entra en vigor hoy, “en lo que se refiere a la afectación al derecho a la libre circulación, ha de ser ratificada por la autoridad judicial, al tratarse de la limitación de un derecho fundamental”, ha señalado López.



“Hasta que la orden no sea ratificada por los jueces, hay una condición suspensiva que impide que se puedan adoptar sanciones, lo cual no quiere decir que no haya que cumplirla”, ha resaltado el titular de Justicia, quien ha pedido a los ciudadanos que se sometan de forma responsable a los dictados de la orden.