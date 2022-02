Sanciones contra Rusia: lo aprobado, lo por venir y sus efectos reales

Vladimir Putin se r铆e durante su reuni贸n con Joe Biden en la Cumbre EEUU-Rusia de junio de 2021 en Ginebra. Denis Balibouse via AP

鈥淗acen falta sanciones que muerdan, no que ladren鈥. La frase del primer ministro de B茅lgica, Alexander de Croo, en el Consejo Europeo extraordinario sobre Ucrania, es ideal para resumir lo que hasta ahora se ha hecho con Rusia: Vladimir Putin ha dado la orden de entrar en un pa铆s soberano porque b谩sicamente niega su existencia si no es bajo el manto de Mosc煤, pero la respuesta de Occidente no le hace mella. Al menos, por ahora.

Si hab铆a ataque, habr铆a represalias. Era lo prometido. Estamos en el momento de ver cu谩les son, c贸mo son, en qu茅 grado se aplican y qu茅 efectos tienen. Tras semanas en las que se ha hablado de refuerzos de tropas en el este de Europa, de env铆o de material y de ayuda econ贸mica a Ucrania, ha quedado claro que los pa铆ses europeos y EEUU no van a poner botas sobre el terreno. Ucrania no es parte de la OTAN y no se puede acoger a la protecci贸n del club -aunque Kosovo tampoco lo era y la OTAN bombarde贸 Belgrado, peso esa es otra historia-, as铆 que queda el flanco econ贸mico. En esas estamos.

Lo primero: 驴qu茅 es una sanci贸n internacional?

Se trata de un elemento esencial en las relaciones internacionales de hoy, una herramienta coercitiva que se aplica contra Gobiernos, entidades no estatales como empresas o bancos y, tambi茅n, individuos, particulares. Si un pa铆s supone una amenaza y la diplomacia no ha conseguido aminorar el riesgo, se puede acudir a esta v铆a para intentar modificar su comportamiento, reducir su capacidad de maniobra o debilitar su posici贸n y exponer ante el mundo los males de determinados mandatarios.

Las sanciones son una alternativa a la fuerza armada y, por tanto, aplaudidas por su car谩cter preventivo y forzosamente proporcional. Por algo se idearon en 1945, tras la Segunda Guerra Mundial, un tiempo del que se extrajeron lecciones imborrables. Siempre tienen que contemplarse exenciones, para que no sea el grueso de la poblaci贸n el que sufra en sus espaldas por el mal de quien les manda, con revisiones constantes por si las cosas han cambiado y un final, un calendario. Una sanci贸n no se impone sine die.

Normalmente, suelen ser castigos econ贸micos o financieros, como los embargos de armas o de cuentas bancarias, vetos al acceso a determinados pa铆ses, congelaci贸n de activos... pero tambi茅n pueden ser deportivas o ambientales. La esencia es la misma que inspir贸 el Decreto de M茅gara, que impuso las primeras sanciones conocidas en el a帽o 432 antes de Cristo, en Grecia. Nada nuevo. Cuando no hay nada entre las palabras y la guerra, s贸lo se puede presionar a un pa铆s canalla recurriendo a estos castigos.

Publicidad

Lo acordado contra Rusia

Los ministros de Asuntos Exteriores europeos acordaron a principios de esta semana sancionar a 27 personas y entidades rusas, incluidos los bancos que financian a los responsables del pa铆s y operaciones en los territorios escindidos. El paquete de sanciones tambi茅n inclu铆a a todos los miembros de la c谩mara baja del Parlamento ruso que votaron a favor del reconocimiento de las de las regiones separatistas.

Ya el jueves, se ampli贸 el paquete de sanciones para atacar la financiaci贸n de dos bancos privados (Alfa Bank y Bank Okritie) y de empresas p煤blicas como la compa帽铆a de defensa Almaz-Antey, el fabricante de camiones Kamaz y el consorcio Rostec, as铆 como actuar sobre los flujos financieros prohibiendo, por ejemplo, nuevos dep贸sitos de ciudadanos y residentes rusos en bancos de la UE.

Con respecto al sector energ茅tico, se proh铆be la exportaci贸n de tecnolog铆a y equipos necesarios para la mejora de las refiner铆as rusas de petr贸leo en l铆nea con los est谩ndares Euro-6. Y en relaci贸n al transporte, contemplan la prohibici贸n de exportaciones, ventas y suministro de aeronaves, componentes de aeronave y equipos a Rusia, as铆 como los servicios de reparaci贸n y mantenimiento.

Se han aumentado las restricciones a las exportaciones a Rusia de bienes de doble uso civil y militar que puedan 鈥渃ontribuir, directa o indirectamente a mejorar la capacidad militar y tecnol贸gica de Rusia鈥, como se hizo en 2014 tras la anexi贸n de Ucrania y que ya entonces sirvi贸 de poco. La medida que 鈥渟e aplicar铆a a todos los usuarios finales de art铆culos鈥 en los sectores de la 鈥渆lectr贸nica, la inform谩tica, las telecomunicaciones y seguridad de la informaci贸n, sensores y l谩sers y aplicaciones marinas鈥. Se ha optado por 鈥渟uspender鈥 los visados a los rusos con pasaporte diplom谩tico y se a帽adi贸 a la lista de sancionados a los diputados de la Duma que no fueron incluidos en el primer paquete de medidas, a miembros del Consejo ruso de Seguridad Nacional y a individuos bielorrusos que 鈥渉an facilitado la invasi贸n de Ucrania鈥, como militares, personal del Ministerio de Defensa o servicios fronterizos. El Reino Unido tambi茅n impuso sanciones a Gennady Timchenko y a otros dos multimillonarios con estrechos v铆nculos con el presidente ruso Vladimir Putin, y a cinco bancos: Rossiya, IS Bank, GenBank, Promsvyazbank y el Banco del Mar Negro. Las entidades eran relativamente peque帽as y s贸lo el banco militar Promsvyazbank est谩 en la lista de instituciones de cr茅dito de importancia sist茅mica del banco central ruso. El Banco Rossiya ya estaba bajo sanciones de Estados Unidos desde 2014 por sus estrechos v铆nculos con funcionarios del Kremlin. Son similares a las acordadas por Jap贸n, Australia o Canad谩.

Washington, de inicio, impuso sanciones a Promsvyazbank y al banco VEB e intensific贸 las prohibiciones sobre la deuda soberana rusa, con lo que el presidente Joe Biden dijo que el Gobierno ruso quedar铆a aislado de la financiaci贸n occidental. El Tesoro de EE UU asegur贸 que estaba ampliando las prohibiciones actuales para la participaci贸n en el mercado secundario de los bonos emitidos 1 de marzo por el banco central de Rusia y otras entidades. En la noche del jueves, pactado con la UE, EEUU anunci贸 que limitar谩 la capacidad de Rusia para hacer negocios en d贸lares, euros y yenes, cortar谩 m谩s de la mitad de las importaciones de alta tecnolog铆a de Rusia y bloquear谩 a otros cuatro grandes bancos rusos, incluido el poderoso VTB, lo que apunta a casi el 80% de todos los activos bancarios en Rusia, lo que tendr谩 鈥渦n efecto duradero鈥 en la econom铆a de Mosc煤. Todos los pa铆ses se gu铆an por el mismo librillo: no pueden ir con todo de golpe, las sanciones han de ser progresivas en funci贸n de los resultados de lo aprobado y, sobre todo, del comportamiento de Rusia. Si no, queman de golpe todas las balas. Y por la misma incertidumbre: no est谩 claro en qu茅 medida pueden, con estos pasos, cambiar la situaci贸n.

El efecto hasta ahora

El impacto de las medidas aprobadas hasta ahora es m铆nimo. Los grandes bancos rusos est谩n integrados en el sistema financiero mundial, lo que significa que las sanciones impuestas a las instituciones m谩s grandes podr铆an sentirse mucho m谩s all谩 de sus fronteras. Pero las sanciones iniciales se han centrado en los bancos m谩s peque帽os.

Ahora est谩 por ver el nuevo golpe a los grandes, qu茅 tal impacta, pero hay una cosa innegable: por muy r谩pido que se hayan aprobado estas sanciones -las negociaciones no son sencillas entre socios, y m谩s cuando hay pa铆ses con sensibilidades diferentes sobre Rusia-, m谩s r谩pidos son los tanques y los cohetes de Mosc煤.

Las medidas dirigidas a los bancos se empiezan a parecer a las impuestas tras la anexi贸n rusa de Crimea de hace casi ocho a帽os, aunque muchas de esas sanciones siguen vigentes. Entonces, Occidente incluy贸 en su lista negra a personas concretas, trat贸 de limitar de las instituciones financieras estatales rusas a los mercados de capital occidentales, apunt贸 hacia las mayores entidades estatales e impuso l铆mites generalizados al comercio de tecnolog铆a. No por eso se han frenado los intereses nost谩lgicos de Putin. Los analistas afirman que las instituciones rusas son m谩s capaces de hacer frente a sanciones limitadas que en 2014, porque han aprendido, y que los bancos estatales rusos han reducido su exposici贸n a los mercados occidentales. Desde 2014, Rusia se ha diversificado, reduciendo las tenencias de bonos del Tesoro de EEUU y d贸lares. El euro y el oro representan una parte mayor de las reservas rusas que los d贸lares, seg煤n un informe de enero del Instituto de Finanzas Internacionales. Rusia tambi茅n tiene algunas defensas macroecon贸micas s贸lidas, como las abundantes reservas de divisas de 635.000 millones de d贸lares, unos precios del petr贸leo cercanos a los 100 d贸lares por barril y una baja relaci贸n deuda/PIB del 18% en 2021, detalla Reuters. Qu茅 es lo que m谩s afectar铆a Lo que m谩s temen los bancos de la regi贸n y los acreedores occidentales es la posibilidad de que se proh铆ba a Rusia el acceso al sistema de pagos mundial SWIFT, que utilizan m谩s de 11.000 instituciones financieras en m谩s de 200 pa铆ses. De ah铆 que se le llame el bot贸n nuclear de las medidas econ贸micas. Esta medida afectar铆a mucho a los bancos rusos, pero las consecuencias son complejas. La prohibici贸n de SWIFT dificultar铆a que los acreedores europeos pudieran recuperar su dinero prestado. Ir a por 茅l es una propuesta de Polonia, Estonia, Letonia o Lituania, pero por el momento Estados Unidos y la Uni贸n Europea en su conjunto han frenado esta medida, al menos por ahora. Por otra parte, Rusia ha estado creando un sistema de pago alternativo. Los datos del Banco de Pagos Internacionales (BPI) muestran que los prestamistas europeos tienen la mayor parte de los casi 30.000 millones de d贸lares de la exposici贸n de los bancos extranjeros a Rusia.

La meta Cambios radicales no han cosechado las sanciones, ya no en Rusia, sino en todo el mundo. En eso hay consenso. Pero no son despreciables tampoco los episodios en los que, poco a poco o parcialmente, se han logrado los objetivos propuestos. El caso exitoso m谩s reciente es el de Ir谩n y sus avances en investigaciones nucleares. El m谩s viejo y fracasado, el de Cuba y el empe帽o de derrocar al Gobierno revolucionario, el famoso embargo que llega 60 a帽os. Finn Lauwers, investigador sobre pacifismo y exempleado de Naciones Unidas por la delegaci贸n belga, es un defensor de las sanciones en general, aunque reconoce que no dejan de ser un mal menor, porque podr铆an dar 鈥渕谩s resultado del que dan鈥 pero como mal menor, son 鈥渁decuadas鈥. Cita a Richard Nephew, un referente intelectual en la materia, cuando afirma: 鈥渘o se puede acusar a la sierra si falla al realizar el trabajo de un destornillador鈥. 鈥淪贸lo se puede tener un buen desempe帽o si las caracter铆sticas de la sanci贸n son las adecuadas, ah铆 es donde hay que hilar muy fino鈥, sostiene.

Defiende que 鈥渘o hay excusas鈥 en las grandes entidades que imponen estas sanciones, como la ONU o la UE, porque tienen analistas de primer orden 鈥渜ue deben tener un profundo conocimiento de lo que tratan鈥, y lo mismo extiende a grandes potencias sancionadoras como EEUU. 鈥淗ay que conocer el pa铆s que va a ser objeto de las sanciones, sus tolerancias y vulnerabilidades, su umbral de dolor, hasta d贸nde puede aguantar o quebrarse鈥, defiende.

Como parte del informe previo necesario, recomienda analizar sus instituciones, su sistema macroecon贸mico y financiero y sus aliados comerciales, esencial por si busca v铆as por las que escapar al castigo. Pero a帽ade tambi茅n la 鈥渘ecesaria prospecci贸n鈥 en valores culturales, religi贸n, historia contempor谩nea, demograf铆a y hasta libertades esenciales como la de prensa, 鈥減or ver la capacidad de generar debate y cr铆tica que hay鈥 en el seno de una naci贸n castigada.

鈥淪in esa prospecci贸n, se corre el riesgo de que el mandatario o Ejecutivo de turno aparezca ante su pueblo como m谩rtir, sufridor de lo que otros le imponen, y el resultado puede ser el contrario: un refuerzo鈥, sostiene Lauwers. Igualmente clave es que se fijen plazos, que se vea que hay 谩nimo de 鈥渓evantar el castigo鈥 si las cosas cambian, que incluso se puede 鈥渢ender una mano si hay disposici贸n de cumplir鈥 y que se pueden, bajo negociaci贸n, 鈥渞ebajar las expectativas o metas o lograr acuerdos de m铆nimos鈥.

Los riesgos 鈥渟on m煤ltiples鈥 y, a su juicio, depende mucho del estudio de base y de la claridad o la falta de ella, que pueden llevar a desastres. 鈥淭an malo es quedarse corto en las sanciones como pasarse y apretar de m谩s o no plantear objetivos n铆tidos, lo que d茅 lugar a confusiones y conflictos enquistados鈥.

驴Funcionan?

Estudios universitarios que analizan pr谩cticamente todo el pasado siglo hablan de un 茅xito del 40% de las sanciones impuestas, pero Lauwers previene de la complejidad de hacer esas lecturas: 鈥渆sto no va de marcar una casilla de s铆 o no, a veces es un fracaso claro y a veces, s贸lo se logra un leve avance, pero suficiente para que las cosas cambien. Y tambi茅n hay que leerlo en funci贸n de cada qui茅n: las metas que logra el que impone la sanci贸n, el que la recibe y el sistema donde entran en juego, sea regional, religioso o defensivo鈥.

N煤meros aparte, el mecanismo fue innegablemente bueno en dos casos que ya han quedado de referencia: Sud谩frica e Ir谩n. En el primer caso, en 1985, EEUU impuls贸 sanciones a las que luego se sumaron Europa y Jap贸n contra el r茅gimen de apartheid contra la poblaci贸n negra. La presi贸n, lentamente, surti贸 efecto, y en 1994 Nelson Mandela se convert铆a en presidente. En el de Ir谩n, fue tambi茅n Washington quien decidi贸 cortar el ox铆geno al r茅gimen de los ayatol谩s para impedirles avances en sus investigaciones at贸micas e impedir que se hicieran con una bomba nuclear. Tambi茅n la UE se acab贸 sumando, y m谩s a煤n, dos aliados de Teher谩n, China y Rusia. En 2015, todos juntos firmaban un acuerdo con compromisos comunes, del que EEUU se sali贸 unilateralmente en la era Trump.

Hay otras sanciones que, por m谩s que pase el tiempo, no logran nada. Los casos de Cuba o Corea del Norte, viejos de 60 a帽os, son los m谩s claros. Cuando EEUU plante贸 el embargo contra Fidel Castro y los suyos, el pa铆s perdi贸 gran parte de su capacidad productiva, sufri贸 la falta de cr茅dito y los bancos internacionales se cuidaron para evitar la imposici贸n de multas. La consecuencia no fue la esperada ca铆da del gobierno del entonces presidente o su sucesor y hermano Ra煤l Castro, ni un cambio en el modelo pol铆tico tras la toma de posesi贸n del actual, Miguel D铆az-Canel. Por el contrario, la reacci贸n mayoritaria de la poblaci贸n ha sido siempre la de culpar a Estados Unidos por lo que pasa en la isla. En el caso de Corea del Norte, el estrangulamiento de la econom铆a es grave -鈥渢ensa鈥 es la situaci贸n alimentaria, confiesa- y est谩 llevando a un acercamiento con el sur, pero sigue al mando la tercera generaci贸n de Kims, enmascarando con miedo y armas una crisis humanitaria brutal.

El riesgo del castigo colectivo

Los cr铆ticos de las sanciones siempre lamentan, m谩s all谩 de su poca eficacia, el impacto que tienen en la poblaci贸n en general, no s贸lo en determinados pol铆ticos o empresarios o clanes. Sucedi贸 en Irak a partir de 1991, all铆 no hab铆a medicinas para los ni帽os pero s铆 para Sadam Hussein, que supo escaparse del cerco, con los precios crecidos un 250% y el PIB a la mitad. Y sucede en Venezuela, dice la Naciones Unidas, que denuncia que se han 鈥渆xacerbado situaciones econ贸micas preexistentes鈥 que han 鈥渁fectado dram谩ticamente a toda la poblaci贸n鈥. Se supone que las sanciones suelen incluir excepciones humanitarias, porque no todo vale, pero a veces son 鈥渋nsuficientes鈥, insiste la relator铆a especial que revisa el impacto de estas multas.

La clave est谩 en dar con una sanci贸n que debilite pronto al Gobierno en la diana, sin que la econom铆a nacional se hunda. Es por eso que en los 煤ltimos a帽os se ha puesto de moda el concepto de 鈥渟anciones inteligentes鈥 o 鈥渄irigidas鈥, que se comparan con los bombardeos quir煤rgicos: un ataque muy medido, muy concreto, que no haga pagar a justos por pecadores. Lo que pasa es que es complicado afinar y, adem谩s, hay imprevistos. 鈥淟a protecci贸n de los ciudadanos es primordial. Sin eso, nada鈥, insiste el analista belga.

Son imperfectas, resume, y todo el mundo lo reconoce, pero siempre son mejores que su alternativa: la guerra. Aunque con Rusia ya la hay, est谩 en Ucrania y se cobra vidas cada d铆a.