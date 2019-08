La presentadora de Mediaset tomó la palabra después de que se emitiese un vídeo recopilatorio en tono de humor en el que aparecían varias declaraciones de mises con fallos de cultura general. “Me puedo equivocar y me puede llover un aluvión de críticas pero me da igual. Porque creo que a veces con reírnos y ridiculizarlas así parece que estamos ampliando la imagen de mujer objeto o mujer guapa es igual a mujer tonta”, empezó diciendo.

“Me repatea muchísimo la gracia de que la guapa es la tonta y porque una miss o una chica que se presente a ello, se equivoque o no tenga cultura, porque todos nos equivocamos, no es igual a decir que todas las mises son tontas porque las hay con mucha preparación”, zanjó Barneda antes de preguntarle a José Antonio, uno de los colaboradores del programa, por una de las preguntas de cultura general que preguntaban en el vídeo.

Puedes ver el vídeo del momento aquí.

″¿Tú sabes quién es Confucio? Dímelo porque te has reído y seguro que no lo sabes”, inquirió la presentadora ante lo que el colaborador rectificó y dijo que no era ese el motivo de su risa, sino una intervención de Mª Jesús Ruiz, exmis España y exconcursante de GH Dúo, presente en el plató.

Este no es el primer discurso en defensa de las mujeres de Barneda que, tras apartarse de la pequeña pantalla lanzó un canal de Youtube sobre feminismo. En GH VIP cargó contra los comportamientos machistas de Suso, incluso delante de su madre. Además, ha protagonizado junto a su pareja, la colaboradora de Mediaset Nagore Robles, varios momentos a favor de la visibilidad LGTBI.