Sandra Barneda sobre 'La Última Tentación': "Lo que viven no está pagado con dinero"

Alto y claro. “Lo que viven [los concursantes] no está pagado con dinero”, ha explicado Sandra Barneda este martes en la presentación de La Última Tentación, la secuela de La isla de las tentaciones que llega este miércoles a Telecinco.

La presentadora no entiende que algunas de las parejas y tentadores regresen a las villas en las que derramaron algunas lágrimas que otras por motivos económicos, sino porque “para superar sucesos traumáticos del pasado, a veces, la única forma es meterse de cabeza”.

“Muchos cuando quedamos con un ex después de años nos sentimos ridículos”, ha explicado, a lo que ha añadido que algunos de los participantes manifestaron al final de sus respectivas ediciones que “volverían a repetir la experiencia”.

“Un reflejo de la realidad que no nos atrevemos a contar”

Preguntada por lo que podría entenderse en las parejas de LIDLT como un “bajo umbral de la infidelidad”, Barneda ha sido tajante: “Puede ser un reflejo de la realidad que no nos atrevemos a contar. He aprendido que las segundas oportunidades dependen del momento en el que estés y de la persona”.

Asimismo, la presentadora —que ha subrayado que los concursantes no sabían que se encontrarían esta vez en el programa— ha aprovechado para sumarse a la lucha contra los delitos de odio. “Hay que remar a favor para que no sucedan y esta cadena aboga por eso. Es básico para que seamos una sociedad más libre y rica, no hay duda. Si alguien me dice que ante eso no quiere remar, no lo entendería”, ha manifestado.

La isla de las tentaciones cumple 20 años como formato internacional, sin embargo La Última Tentación es la primera secuela que se realiza a nivel mundial.

En ella, cinco parejas conocidas de las tres ediciones —Fani y Christofer, Lester y Patri, Isaac y Lucía, Andrea y Roberto y Mayka y Alejandro— vivirán por separado.

La mitad en Villa Playa, en dormitorios compartidos con exparticipantes con los que mantienen asuntos pendientes, mientras que sus parejas se alojarán en Villa Luna con la incertidumbre de lo que verán en las ‘temidas’ hogueras, donde comprobarán qué sucede en la otra villa. La pregunta que se les plantea es: ¿Tomaron la decisión correcta?

Otra novedad: los ‘Círculos de fuego’

Así se le llamará a la ceremonia que reunirá en el interior de un aro ‘ardiendo’ a dos protagonistas, uno por villa, con un asunto pendiente que resolver. En ese momento tendrán que tomar una decisión definitiva.