Sandra Golpe ('Antena 3 Noticias') se moja respecto a Bildu y da mucho que hablar

Sandra Golpe, presentadora de Antena 3 Noticias, se ha pronunciado de forma clara sobre Bildu después de que este partido se haya convertido en la segunda fuerza en el Parlamento vasco consiguiendo los mejores resultados electorales de su historia.

En un mensaje en Twitter, la periodista ha subrayado que los votos a Bildu “son legarles pero.... ufff”.

“Si no tenemos memoria a corto plazo y abarrotamos ahora las calles, a pesar del rastro de muerte del coronavirus, ¿cómo pedírsela a los jóvenes votantes vascos, que ni conocen a Miguel Ángel Blanco?”,se ha preguntado.

En un tuit posterior, Golpe ha asegurado que “el auge del nacionalismo y del independentismo en Galicia y en el País Vasco es para tenerlo en cuenta”.

Además, ha retuiteado un mensaje del periodista Óscar Díaz de Liaño en el que se puede leer: “Por muchos escaños que saque #EHBildu, muchos no olvidamos. Y no vamos a normalizar nada. Ni a relativizar nada. Repito. Nada. Mi memoria no es tan débil. Son, lo que son y vienen de donde vienen”.