Quique San Francisco llevaba semanas ingresado en el Hospital Clínico de Madrid por una neumonía bilateral.

Su estado de salud se había complicado a comienzos de año y el 12 de enero tuvo que anunciar la suspensión de la representación de la función que tenía prevista en Getxo (Vizcaya) en plena gira con el espectáculo de humor “La penúltima”.

Los problemas de salud habían sido una constante en la vida del actor, que admitió abiertamente su adicción a la heroína y la cocaína en los años 80. “Porros fumé toda la vida, pero lo malo fue el caballo y la coca. Por el caballo hice una pasada y me fui; si no, no estaba aquí. Esto duró unos cuatro años durante los que trabajé muchísimo menos. Todo me tocaba los cojones”, dijo en una entrevista a Interviú.