Sandra Golpe se sincera sobre la agresión sexual que sufrió: "Me ató y me puso un cuchillo en el cuello"

“Era tarde, iba despistada y el portal de la casa, que era antigua, no se cerró del todo al entrar. Esperaba el ascensor y de repente entró un señor, que era un abuelo joven y pensé que era un vecino. Le dije ‘buenas noches’ y no me contestó. Tuve una sensación rara pero pensé que no sería nada porque no conocía a todos los vecinos y que era tarde. Cuando llegó el ascensor, me empujó y me tiró dentro”, empezó diciendo.

“Me ató, me puso un cuchillo en el cuello y me agredió sexualmente”, relató. Sin embargo, Golpe tuvo la suerte de que un ruido asustó al agresor. “Tuve la suerte de que en ese momento hubo un ruido y se asustó. Cortó con lo que me había atado, me dijo que me pusiera de espaldas y desapareció”, explicó.

La periodista acudió a denunciar con sus compañeros de piso y vivió en shock durante casi un año. “No sabía si iba a tener la fuerza de seguir trabajando, estaba en shock pero fui igualmente después de valorarlo mucho. No quería que afectase a mi trabajo. Me fui con la denuncia bajo el brazo y con el trauma”, detalló.

El suceso, que tuvo lugar en Semana Santa, hizo que fuera hablar con su jefa para ver si podía cambiarle el turno tras el incidente porque salía a las 1:30 de la madrugada. “Ella sólo me dijo que ya había hecho los turnos de los tres próximos meses y que se lo pidiera a otro compañero”, recordó.

“No me dijo más. Esto me pasó con una mujer y no le dio más importancia. Todavía hoy no lo entiendo, pero supongo que para llegar a ese puesto igual tuvo que aparcar la sensibilidad”, reflexionó. La periodista estuvo un año yendo y volviendo en taxi al trabajo por el miedo.

A pesar de esto, consiguió que un compañero le cambiara el turno y que, además le acompañara a las ruedas de reconocimiento. “El agresor todavía sigue en Soto del Real”, señaló Golpe, que recordó que había abusado de más mujeres.